Animations de Noël Lamballe-Armor, 17 décembre 2021, Lamballe-Armor.

Animations de Noël Lamballe-Armor

2021-12-17 10:00:00 – 2021-12-19 20:30:00

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

A Lamballe, venez profiter de l’ambiance de Noël ! Au programme ce week-end :

Vendredi 17 Décembre:

-Parade de tracteurs de Noël dans le centre-ville à partir de 19h.

Samedi 18 Décembre:

– Père Noël dans les rues de 14 à 18h

– Balade en calèche de 14h à 18h

– Manège sur la place de la Mère Rondel 10h à 13h et 14h30 à 19h

Dimanche 19 Décembre:

– le Père Noël dans les rues de 14h à 18h

– Manège sur la place de la Mère Rondel 10h à 13h et 14h30 à 19h

– Balade en calèche de 14h à 18h

– Artistes de rue de 14h30 à 19h

– Le petit groin de folie de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

– Sculpteurs de ballons de 14h30 à 18h30

– Froufrous le secrétaire du Père Noël de 14h30 à 18h30

– Et la Fanfalaise de 14h30 à 18h.

contact@vitrinesdelamballe.com +33 2 96 50 12 09

A Lamballe, venez profiter de l’ambiance de Noël ! Au programme ce week-end :

Vendredi 17 Décembre:

-Parade de tracteurs de Noël dans le centre-ville à partir de 19h.

Samedi 18 Décembre:

– Père Noël dans les rues de 14 à 18h

– Balade en calèche de 14h à 18h

– Manège sur la place de la Mère Rondel 10h à 13h et 14h30 à 19h

Dimanche 19 Décembre:

– le Père Noël dans les rues de 14h à 18h

– Manège sur la place de la Mère Rondel 10h à 13h et 14h30 à 19h

– Balade en calèche de 14h à 18h

– Artistes de rue de 14h30 à 19h

– Le petit groin de folie de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

– Sculpteurs de ballons de 14h30 à 18h30

– Froufrous le secrétaire du Père Noël de 14h30 à 18h30

– Et la Fanfalaise de 14h30 à 18h.

Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2021-11-23 par