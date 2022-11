ANIMATIONS DE NOËL L’Aiguillon-la-Presqu’île L'Aiguillon-la-Presqu'île Catégories d’évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Autour du marché:

Animation musicale avec La Guinguette de Peggy de 11h à 12h. Présence du Père Noël pour la photo.

Place DUDIT:

Animation musicale avec La Guinguette de Peggy de 15h à 17h.

Présence du Père Noël pour la photo.

Promenade à poneys de 14h30 à 16h30.

Carrousel.

Crêpes, gaufres, boissons et autres avec les commerçants. Maquillage enfants. Animations de Noël organisées par les commerçants soutenus par le comité des fêtes de la Faute-sur-Mer

