Erquy Côtes d’Armor L’Union des Commerçants et Artisans d’Erquy vous propose cette année des animations en centre-ville ! Au programme : stands ballon et maquillage, vin chaud, chocolat chaud, barbe à papa, dessin, distribution de bonbons (emballés), … et balades en calèche avec le Père Noël ! Remise des lots du concours de dessin (boîte aux lettres devant le magasin Carrefour) à 15h30 et de la tombola à 16h00.

