ANIMATIONS DE NOËL DES COMMERÇANTS Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

ANIMATIONS DE NOËL DES COMMERÇANTS Saint-Lyphard, 17 décembre 2022, Saint-Lyphard . ANIMATIONS DE NOËL DES COMMERÇANTS 9 rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard Loire-Atlantique Maison Félix 9 rue de la Brière

2022-12-17 – 2022-12-17

Maison Félix 9 rue de la Brière

Saint-Lyphard

Loire-Atlantique Animation de Noël Visite du Père Noël, structure gonflables, jeux en bois, atelier créatif…

Concours de dessins sur le thème de Noël : dépôt des dessins le samedi 17 décembre 2022 sur place. 1 seul par enfant, sur format A4 avec Nom, prénom, âge et numéro de téléphone (une récompense pour chaque participant).

Contes de Noël avec Sylvianne BLOMME : à 10h, 11h et 12h capsaintlyphard@gmail.com Maison Félix 9 rue de la Brière Saint-Lyphard

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu Saint-Lyphard Adresse Saint-Lyphard Loire-Atlantique Maison Félix 9 rue de la Brière Ville Saint-Lyphard lieuville Maison Félix 9 rue de la Brière Saint-Lyphard Departement Loire-Atlantique

ANIMATIONS DE NOËL DES COMMERÇANTS Saint-Lyphard 2022-12-17 was last modified: by ANIMATIONS DE NOËL DES COMMERÇANTS Saint-Lyphard Saint-Lyphard 17 décembre 2022 9 rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Lyphard

Saint-Lyphard Loire-Atlantique