Animations de Noël des commerçants Maison Félix, 18 décembre 2021, St lyphard. Animations de Noël des commerçants

Maison Félix, le samedi 18 décembre à 10:00

**Manifestation de Noël** Stand avec distribution de gâteaux, bonbons, chocolats, chocolat chaud et vin chaud. Organisation d’un concours de dessin sur le thème de Noël pour les enfants avec la participation des écoles, visite du Père Noël, château gonflables, jeux en bois, balades en poney (si la méteo le permet).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T13:00:00

