ANIMATIONS DE NOËL DE BOURGNEUF-LA-FORÊT Le Bourgneuf-la-Forêt

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 17:00:00

Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne Le Bourgneuf-la-Forêt Un concours photo, qui sera organisé du 18 au 30 décembre 2021, sur le thème ” décoration de NOEL”, sur la commune du BOURGNEUF LA FORET, sur les décoration extérieur, visible de la rue, sur les commerces, artisans, maisons Un événement à lieu le dimanche 19 décembre de 10H00 à 17H00 avec la présence du PERE NOEL à la salle des sports.

Seront présents autour du PERE NOEL, des producteurs locaux, associations, promenade à poney, dégustation d’huitres, barbe à papa.

Possibilité de se restaurer sur place

ANIMATIONS DE NOËL DE BOURGNEUF-LA-FORÊT +33 2 43 37 71 08 https://www.lebourgneuflaforet.fr/

