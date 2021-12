Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Animations de Noël aux Lônes Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Animations de Noël aux Lônes
Six-Fours-les-Plages, 18 décembre 2021
Square Marcel Pagnol Les Lônes

2021-12-18 – 2021-01-02

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Demandez le programme dans nos accueils !



– Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier : trampolines (tickets offerts chez les commerçants), château gonflable et circuit petite voiture rétro. Boîte aux lettres pour le Pôle Nord. +33 6 10 27 17 51 Square Marcel Pagnol Les Lônes Six-Fours-les-Plages

