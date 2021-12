ANIMATIONS DE NOËL AU MUSÉE 24 HEURES DU MANS Le Mans, 22 décembre 2021, Le Mans.

Musée des 24 Heures 9 Place Luigi Chinetti Le Mans

2021-12-22 – 2021-12-22 Musée des 24 Heures 9 Place Luigi Chinetti

Le Mans Sarthe

8 EUR Des animations ludiques pour les plus petits, des visites ateliers pour les plus grands qui permettent d’appréhender différemment l’histoire des 24 Heures du Mans et de ses véhicules.

Venir au Musée, écouter une histoire, observer des voitures, dessiner, chercher, comprendre et repartir avec des souvenirs.

Pour les 4/6 ans :

« A la recherche du traineau du Père Noël » – Trouvez la voiture la plus adaptée pour le traineau du Père Noël ! Dessinez le Père Noël dans son traineau à travers un activité créative et ludique !

10 à 15 enfants (Durée 1h15)

Mercredi 22 décembre 2021 à 10h30 pour les 4/6 ans

Mercredi 29 décembre 2021 à 10h30 pour les 4/6 ans

Pour les 7/11 ans :

« Atelier créatif pour Noël » – Composez votre circuit de Noël en 3D à travers des lieux emblématiques des 24 Heures du Mans !

10 à 15 personnes. (Durée 1h30)

Mercredi 22 décembre 2021 à 14h00 pour les 7/11 ans

Mercredi 29 décembre 2021 à 10h30 pour les 7/11 ans

Visite Animations

Pour les 12/15 ans :

Visite « Du Circuit au Musée » – Créez, Elaborez et Composez votre histoire du circuit des 24 Heures du Mans à travers un atelier créatif en 3D !

10 à 20 enfants (Durée 1h30)

Mercredi 22 décembre 2021 à 14h30 pour les 12/15 ans

Mercredi 29 décembre 2021 à 10h30 pour les 12/15 ans

Pour plus d’informations ou réservation, veuillez contacter le 02 43 72 21 98

Animations de Noël au Musée 24 Heures du Mans

