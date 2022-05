Animations de Noël au marché hebdomadaire de Naucelle

Animations de Noël au marché hebdomadaire de Naucelle, 17 décembre 2022, . Animations de Noël au marché hebdomadaire de Naucelle

2022-12-17 – 2022-12-17 EUR Promenade en calèche

Présence du Père Noël

Du 14/12 au 31/12 : Grande tombola de l’Elan Naucellois

Organisé par Naucelle Action et l’Elan naucellois Pour vous émerveiller avant le Jour J ! Promenade en calèche

Présence du Père Noël

Du 14/12 au 31/12 : Grande tombola de l’Elan Naucellois

Organisé par Naucelle Action et l’Elan naucellois Pixabay dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville