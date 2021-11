ANIMATIONS DE NOEL AU CHATEAU DU CLERAY A VALLET Vallet, 4 décembre 2021, Vallet.

ANIMATIONS DE NOEL AU CHATEAU DU CLERAY A VALLET Vallet

2021-12-04 – 2021-12-04

Vallet Loire-Atlantique Vallet

Venez retrouver l’esprit de noël au Château du Cléray le samedi 4 décembre de 10H00 à 18H00. Profitez en famille ou entre amis d’animations pour petits et grands ! Balades dans les vignes en combi Volkswagen, lecture de contes d’hiver, dégustation de vins, visites…

Avec Amélie HAGUET, conteuse – Cie La Graine Bleue

« Dans ma boîte à histoires, il y a… « Contes du grand froid » :

Flocons, frissons, bout du nez tout gelé,

A pas de loup, de velours ou feutrés,

Dans l’isba de Babayaga, ou à travers la forêt enneigée,

Il n’y a pas d’âge pour se laisser conter !

Les lectures seront proposées à 11H00 et à 16H00. Nous vous conseillons de réserver.

Public familial – durée 35 minutes

Les plus petits découvriront la magie du mois de décembre, du froid et de Noël.

Quant aux plus grands, ils retrouveront non sans nostalgie, leur âme d’enfant.

Des histoires à écouter en famille, le temps d’un goûter ou d’une veillée.

Issus de contes populaires d’Alsace et de Russie.///

Avec Ernest le Combi : des balades dans les vignes !

A bord de Gaston le Combi, remontez le temps en parcourant notre vignoble de façon originale !

Nous vous conseillons de réserver car le véhicule est limité à 8 passagers.

Départs toutes les 30 minutes, entre 11H00 et 13H00 et entre 14H00 et 16H30.///

Avec Brigitte et Justine, partez en visite et découvrez ou redécouvrez nos caves habillées aux couleurs de noël…

Départs à 11H15, 12H15, 14H15 et 15H15.///

Tout au long de cette journée, la cave sera ouverte pour la dégustation de nos vins.///

NOUVEAU : nous avons élargi notre gamme avec des spiritueux ! Venez les découvrir ! Pour vos cadeaux, nous avons concocté un colis gourmand, des coffrets de vins, des bons cadeaux à offrir pour des visites ou des cours de dégustation.

Vous pourrez aussi participer à notre tombola de noël où de nombreux lots seront à gagner

Les activités proposées sont gratuites.///

Nous vous rappelons que la réservation est conseillée ! Nous vous attendons nombreux !

Le Pass sanitaire sera obligatoire pour participer à cet évènement

sauvion@sauvion.fr +33 2 40 36 22 55 https://fb.me/e/2b57tp8Qa

Vallet

dernière mise à jour : 2021-11-20 par