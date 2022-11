Animations de Noël au château de Duras

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-31 18:00:00 EUR Plongez dans l’ambiance des fêtes de fin d’année en passant des moments magiques en famille au château. Visite en autonomie, en gardant l’esprit de Noël, des surprises à l’intérieur.

Jeu d’enquêtes « Alerte au Pôle Nord ».

