Animations de Noël à Roscoff
17 décembre 2022

Animations de Noël à Roscoff

Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère

2022-12-17 – 2022-12-23

Roscoff

Finistère

Roscoff

– Animation musicales des rues commerçantes et avec illuminations de Noêl.

– Présence du Père Noël bien au chaud dans son chalet près de l’église pour des photos et distribution de chocolats aux petits et grands les 17, 18 et 19 de 15h à 19h et du 20 au 23 de 10h à 19h. (Ville de Roscoff et association des commerçants)

Le Père Noël fera également son tour de marché, Quai d’Auxerre, le mercredi 21 au matin.

– Les 17, 18, et les 22,23,24, le petit train du Père Noël prendra son départ près de la cabane Place Lacaze Duthiers. Les tickets gratuits sont à retirer chez les commerçants. Balade en petit train offerte par l’association des commerçants de Roscoff.

+33 6 25 12 48 25

Roscoff

