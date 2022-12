Animations de Noël à Nérac Nérac Nérac OT de l'Albret Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Nérac Les animations de Noël à Nérac se poursuivent toute la semaine du 19 au 24 décembre !

Offertes par le Groupement des commerçants et artisans. Lundi 19 décembre, de 14h30 à 18h : jeux de société animés par Case départ.

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre, de 15h à 18h : balade à poneys.

Vendredi 23 décembre à 14h30 et 16h : spectacle de magie.

Tous les jours du 19 au 24 décembre, de 14h30 à 17h30 : balade du Père Noël.

