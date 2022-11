Animations de Noël à la piscine Dunières Dunières Catégories d’évènement: Dunières

Haute-Loire Dunières Des animations proposées avec des lots à gagner:

les 19 et 23: installation d’un parcours ludique

20 et 21: structures gonflables sur l’eau

22: boules sur l’eau watter ball Dunières

