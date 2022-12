ANIMATIONS DE NOËL À GUENROUËT Guenrouet Guenrouet Guenrouet Catégories d’évènement: Guenrouet

ANIMATIONS DE NOËL À GUENROUËT Guenrouet, 17 décembre 2022

Loire-Atlantique Guenrouet Marché de Noël de 14h à 17h à la salle culturelle de Guenrouët

Arrivée du Père Noël vers 15h30

Gâteaux, gaufres, vin chaud et bière de Noël

Spectacle Duozozic – Les Pros du Pestak

Concours de dessins

Organisé par l’animation culturelle au profit des écoles Contact : Animation culturelle – Cyrille Langlais 07 69 41 28 20 Salle culturelle 23 rue de l’Abbé Verger Guenrouet

