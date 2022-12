ANIMATIONS DE NOËL À DREFFÉAC Drefféac Drefféac Drefféac Catégories d’évènement: Drefféac

Loire-Atlantique Drefféac PASSAGE DU PÈRE-NOËL DANS LES VILLAGES

Le père-noël et son traineau musical viendront à votre rencontre le samedi 17 décembre.

Toute la journée, le père-noël et ses lutins sillonneront les routes de Drefféac pour vous apporter en cette fin d’année, de la joie, de la bonne humeur et des sourires par milliers.

Il terminera sa journée en conviant les enfants à un spectacle qui se déroulera à 17h30 à l’Espace Culturel. otsi@cc-paysdepontchateau.fr +33 2 40 01 40 10 Drefféac

