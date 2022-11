Animations de Noël à Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Animations de Noël à Carantec Carantec, 28 décembre 2022, Carantec. Animations de Noël à Carantec

Place de la République Carantec Finistère

2022-12-28 16:30:00 – 2022-12-28 Carantec

Finistère Carantec Venez en famille partager un moment convivial Place de la République le mercredi 28 décembre à partir de 16h30. L’Association La Petite Place derrière l’Eglise vous convie dans un décor naturel et chaleureux réalisé avec les bénévoles et le Service Jeunesse. Au programme :

16H30 : Atelier fabrication de décorations à suspendre aux sapins et sur l’Arbre à vœux

17h : Vin chaud, chocolat chaud et gourmandises offerts

18h : Animation musicale par la Fanfare TABASS Nous vous attendons nombreux! +33 2 98 67 00 43 Carantec

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Place de la République Carantec Finistère Ville Carantec lieuville Carantec Departement Finistère

Carantec Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/

Animations de Noël à Carantec Carantec 2022-12-28 was last modified: by Animations de Noël à Carantec Carantec Carantec 28 décembre 2022 Carantec Finistre Place de la République Carantec Finistère

Carantec Finistère