Animations de Noël

2022-12-11 14:50:00 – 2022-12-11 18:50:00 EUR L’animation de Noël à destination des enfants est de retour !

Cette année les enfants pourront s’essayer au patinage et se défouler dans des structures gonflables. L’animation de Noël à destination des enfants est de retour !

