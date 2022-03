Animations de l’école de musique La Boressoise Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Animations de l’école de musique La Boressoise Saint-Vallier, 9 avril 2022, Saint-Vallier. Animations de l’école de musique La Boressoise Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

2022-04-09 13:30:00 13:30:00 – 2022-04-09 18:00:00 18:00:00 Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier L’école de musique vous propose :

à 13h30 : défilé banda

à 14h : une audition suivie d’une mise en musique et lecture de kamishibaïs

de 16h à 18h : une initiation au chant gospel laboressoise@free.fr +33 4 75 03 10 26 Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Ville Saint-Vallier lieuville Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Departement Drôme

Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/

Animations de l’école de musique La Boressoise Saint-Vallier 2022-04-09 was last modified: by Animations de l’école de musique La Boressoise Saint-Vallier Saint-Vallier 9 avril 2022 Drôme Saint-Vallier

Saint-Vallier Drôme