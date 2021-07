Albi Ludothèque La Marelle Albi, Tarn Animations de la semaine de la Ludothèque La Marelle Ludothèque La Marelle Albi Catégories d’évènement: Albi

du mercredi 7 juillet au samedi 10 juillet à Ludothèque La Marelle

Que se passe-t’il à la Ludo cette semaine ? Mercredi 7 : kapla : viens faire preuve de créativité et crée ce qui te passe par la tête. Jeudi 8 : soirée jeux à 20h30 : viens partager un moment ludique entre adultes. Vendredi 9 : soirée jeu de rpole organisée par l’association FUMBLE 81. Soirée jeu de cartes MAGIC organisée par la Guilde Ludique Occitanie. Samedi 10 juillet : jeux vidéos : sur un grand écran défie tes amis, tes parents ou tes grands-parents. Pour plus d’informations : N’hésitez pas à téléphoner à la ludothèque pendant les heures d’ouverture au : 05 63 54 90 85. Par mail à : [contct@ludo-lamarelle.fr](mailto:contct@ludo-lamarelle.fr) Ou encore sur [Facebook](https://www.facebook.com/LudothequeLaMarelle/). Kapla, jeux de rôles, jeux de cartes, jeux vidéos… sont au planning de la semaine Ludothèque La Marelle 12 rue de la violette Albi Albi Tarn

2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-08T20:30:00 2021-07-08T22:00:00;2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T22:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T17:00:00

Lieu Ludothèque La Marelle Adresse 12 rue de la violette Albi Ville Albi