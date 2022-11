Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Eglise Saint-Martin-le-Seuil

2022-12-07 16:00:00 – 2022-12-07 17:30:00



2022-12-07 16:00:00 – 2022-12-07 17:30:00 En décembre, l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais propose un programme d’animations-rencontres dans sa boutique.

Dans ce cadre, nous vous proposons une présentation de l’Association Sauvegardons l’église de Saint-Martin-le-Seul. Laissez-vous tenter par leurs goodies pour soutenir le financement de la restauration de l’église. Programme des animations de décembre dans la boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais otgp dernière mise à jour : 2022-11-24 par

