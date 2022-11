Animations de décembre à l’Office de Tourisme -Dégustation de produits safranés Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Loiret Pithiviers En décembre, l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais propose un programme d’animations-rencontres dans sa boutique.

La Famille DUPRE propose une dégustation de produits safranés bio et présente les secrets de récolte de l’or rouge du Gâtinais. Programme des animations de décembre dans la boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais contact.otgp@gmail.com +33 2 38 30 50 02 https://www.grandpithiverais.fr/ otgp

