2022-12-07 10:30:00 – 2022-12-07 12:30:00 En décembre, l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais propose un programme d’animations-rencontres dans sa boutique.

Dans ce cadre, Remberto RAMOS de Anita’Style vient présenter ses bijoux en pierres naturelles et répond à toutes vos questions sur les bienfaits des pierres. Il pourra créer, sur demande, un bracelet Chemin de vie. Programme des animations de décembre dans la boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais dernière mise à jour : 2022-11-24 par

