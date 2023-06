Animations Danses au Bassin de la Villette Bassin de la Villette Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Animations Danses au Bassin de la Villette Bassin de la Villette Paris, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 17h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

La danse sera au cœur de l’été sur Paris Plages ! De la Salsa au Reggaeton, l’association Camino Real rythmera

votre été ! Des professeurs seront présents pour vous apprendre ces danses. Dans

le cadre de cette animation, des shows musicaux hiphop et traditionnels seront

programmés. Bassin de la Villette Bassin de la Villette 75019 Paris Contact :

Contact :

Ville de Paris

