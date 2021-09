Heiligenstein Château du Landsberg Bas-Rhin, Heiligenstein Animations dans un château fort de la fin du XIIe siècle Château du Landsberg Heiligenstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Participez à des visites guidées au château du Landsberg, avec animations médiévales et expositions d’art et d’artisans. L’association « Les Amis du Landsberg » proposera diverses animations au château, avec des visites guidées, des ateliers de sculpture sur pierre en bas-relief, de calligraphie, frappe de monnaie en plomb ainsi qu’une exposition de sculptures.

Gratuit. Entrée libre. Participation libre en soutien à l’association.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

