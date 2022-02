Animations dans les jardins et le parc du château de Hautefort Jardins et parc du château de Hautefort Hautefort Catégories d’évènement: Dordogne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Visites commentées des jardins à la française ——————————————— Notre chef jardinier ou des membres de son équipe vous accompagnent à 11h et 15 h le vendredi, le samedi et le dimanche pour une découverte des jardins à la française, leur histoire et le savoir-faire développé sur site depuis de nombreuses années. Démonstration de taille de buis ——————————- Nos jardiniers vous présentent la technique de l’art topiaire, indissociable des jardins à la française. Ateliers bouturage —————— Un atelier bouturage est proposé pour les enfants qui rempotent un petit plan de buis et l’emmènent avec eux pour le voir grandir et évoluer. Les jardiniers présentent aux enfants leur travail.

Manifestation accessible avec ticket du château. 9 € pour les adultes, 5€ pour les enfants de 7 à 14 ans, gratuité pour les enfants de moins de 7 ans.

Jardins et parc du château de Hautefort, Hautefort, Dordogne

