**Des animations au jardin tout le WE** Avant les conférences qui auront lieu à 17h samedi 4 et dimanche 5 – et 18h30 vendredi 3 juin – **les jardins seront ouverts librement au public de 14h à 17h avec diverses animations**; exposition de **photos** **animalières** par Maëlys POIRIER, de grands panneaux sur la vie du **sculpteur Armand Le VEEL** (XIXe-XXe) par l’association des Amis du Donjon et des démonstrations du **travail d’enlumineur** par Marine CORBEL. A noter, le lundi 6 juin **chant** par Stéphanie MUGNIER

Participation libre en soutien au fonds de dotation Les Printemps de Grandval-Caligny qui oeuvre à la sauvegarde de la demeure Grandval-Caligny

Hôtel de Grandval-Caligny 32 rue des Religieuses, 50700 Valognes

