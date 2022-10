Animations dans le parc du château de Combourg Combourg, 30 octobre 2022, Combourg.

Animations dans le parc du château de Combourg

A la suite du succès de sa première fête d’Halloween en 2021, le Château de Combourg est heureux d’organiser de nouvelles animations et spectacles thématiques dans le parc, le dimanche 30 octobre. Frissons garantis!

La compagnie Les Tisseurs de Brume animera des scénettes peuplées de sorcières et démons. Incantations et créations de talismans rythmeront cette journée qui se clôturera par un spectacle de pyrotechnie ! (Si la météo le permet)

La compagnie médiévale Gwesclen dressera son camp de chasseurs de monstres avec un prêtre inquisiteur et sa troupe en arme. Le bestiaire horrifique, les croyances et les plantes magiques seront mis à l’honneur pour comprendre ce qui composait la peur au Moyen-Âge.

L’Écurie des Petits Sabots proposera des promenades à dos de poneys licornes. Un petit attelage pour enfants permettra aussi de s’aventurer dans le parc.

La maquilleuse Cathy Dufeuil exercera ses talents artistiques de grimage sur les mini fantômes. Venez déguisez pour un look “spooky » !

L’artiste humoristique Ari Dorion, co-fondateur de l’association Jongle et Rit, déambulera dans le parc et éblouira les visiteurs avec ses jongleries burlesques et ses tours de magie extraordinaires !

Enfin, les visites guidées du château auront lieu tout au long de la journée. Les guides costumés conterons les soirees terrifiantes du jeune François-René de Chateaubriand dans ce château hanté de spectres et bercé de légendes. Le tout dans les plus belles pièces de la forteresse, récemment restaurées dans le style néo-gothique influencé par Eugène Viollet-le-Duc. Cette restauration qui a duré 5 ans est la première depuis 1875.

Les visiteurs pourront profiter du salon de thé et déguster des gateaux faits maison pour l’occasion par Lise Rahuel de chez Pâtiss & Créa.

Bonbons offerts pour tous les enfants. Trick or Treat !

