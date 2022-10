Animations dans le cadre Octobre rose Lusigny Lusigny Catégories d’évènement: Allier

Lusigny

Animations dans le cadre Octobre rose Lusigny, 14 octobre 2022, Lusigny. Animations dans le cadre Octobre rose

Salle polyvalente Lusigny Allier

2022-10-14 – 2022-10-22 Lusigny

Allier Lusigny Retrouvez toutes les mobilisations sur la commune de Lusigny dans le cadre d’Octobre Rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein. andre.dan@orange.fr +33 6 75 67 14 67 Lusigny

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lusigny Autres Lieu Lusigny Adresse Salle polyvalente Lusigny Allier Ville Lusigny lieuville Lusigny Departement Allier

Lusigny Lusigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lusigny/

Animations dans le cadre Octobre rose Lusigny 2022-10-14 was last modified: by Animations dans le cadre Octobre rose Lusigny Lusigny 14 octobre 2022 Allier Lusigny Salle polyvalente Lusigny Allier

Lusigny Allier