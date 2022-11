Animations dans le cadre du Téléthon Airvault, 3 décembre 2022, Airvault.

Animations dans le cadre du Téléthon

Airvault Deux-Sèvres

2022-12-03 – 2022-12-03

Airvault

Deux-Sèvres

Airvault

Dans le cadre du Téléthon, de nombreuses animations sont proposées sur le territoire les 2, 3 et 4 décembre. Ce samedi 3 décembre : vente de boissons chaudes sur le marché d’Airvault, de 9 h à 12 h 30, vente d’objets et de tickets et atelier maquillage à Intermarché de 10 h à 12 h, repas et jeux au Chillou à 12 h (réservations 05 49 64 61 57, repas et animations à la salle des fêtes de Borcq-sur-Airvault à 12 h / 12€ par adulte et 7€50 par enfant (réservations 06 33 26 99 47 et 06 28 42 31 17), marche pédestre La Douronaise à Douron à 14 h 30, animations et repas de 14 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes d’Irais, animations jeux de société de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de Repéroux, concert de l’école de musique à 17 h à Repéroux.

+33 5 49 64 73 10

OTAVT

Airvault

