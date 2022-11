Animations dans le cadre du Téléthon, 2 décembre 2022, .

Animations dans le cadre du Téléthon



2022-12-02 – 2022-12-02

Dans le cadre du Téléthon, de nombreuses animations sont proposées sur le territoire les 2, 3 et 4 décembre. Ce vendredi 3 décembre, une course est proposée à 14 h au stade d’Airvault, une marche pédestre est organisée à 19 h, suivie d’une dégustation de crêpes. Foot en salle à 19 h avec pizzas et buvette, à la salle Augustin Bordage. Une vente de crêpes est proposées au stade d’Airvault à 20 h 30.

