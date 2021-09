Poussignac Poussignac Lot-et-Garonne, Poussignac Animations dans le cadre des Journées du Patrimoine Poussignac Poussignac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Poussignac

Animations dans le cadre des Journées du Patrimoine
2021-09-19 14:30:00 – 2021-09-19 18:00:00

Poussignac Lot-et-Garonne
Permanence par l'un des membres de l'association "Les Amis de Casteljaloux" à l'Eglise Notre Dame, la Chapelle et le Cloître des Cordeliers et la Maison du Roy. Des explications seront données sur chaque monument.
+33 7 83 72 06 63

