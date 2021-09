Animations dans le cadre des Journées du Patrimoine Poussignac, 18 septembre 2021, Poussignac.

Animations dans le cadre des Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18 Route de Poussignac Eglise Saint Martin de Poussignac

Poussignac Lot-et-Garonne Poussignac

Atelier généalogie : initiation à la généalogie et conseils, partage d’informations et de photos anciennes.

Visite de l’église Saint Martin de Poussignac et de la fresque du 16ème siècle récemment restaurée.

Découverte des églises de la région de Casteljaloux : un diaporama fera découvrir les églises situées au nord de Casteljaloux… des lieux souvent ignorés, émouvants de simplicité, chargés de souvenirs, d’émotions. Vous serez étonnés, c’est certain.

+33 7 83 72 06 63

Association culturelle poussignac

