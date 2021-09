Senlis Senlis Oise, Senlis Animations dans l’aire piétonne de Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis Oise De septembre 2021 à août 2022, chaque deuxième week-end du mois, du vendredi matin au dimanche soir une partie du centre-ville sera piétonne.

