animations dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse pendant le festival La cinémathèque de Toulouse 69,rue du Taur 31000, 25 juin 2021-25 juin 2021, Toulouse.

animations dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse pendant le festival

du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin à La cinémathèque de Toulouse 69, rue du Taur 31000

Connaître et comprendre tous les peuples de la Terre, dans leurs histoires et leurs spécificités, telle est l’ambition de PMC. – A travers la musique : parce que leurs musiques (leurs chants, leurs danses…) est ce qui « parle » le plus à nos imaginaires urbains occidentaux. On le voit bien au succès des musiques du monde : les festivals et les disques consacrés à ces musiques, hier rares, aujourd’hui majoritaires en France, qui changent notre musique, et bien au-delà, nos moeurs. – A travers le cinéma (documentaires et fictions) : parce que c’est le meilleur moyen, quand on ne peut séjourner sur place, de découvrir ces musiques dans leurs origines, leurs sites, leurs fonctions premières. Avec Peuples et Musiques au Cinéma, à côté du Forum des Langues du Monde, Toulouse affirme sa vocation d’exploratrice des ailleurs culturels. Dans le souci de la réflexion anthropologique la plus scientifique et désintéressée, mais aussi et surtout, dans le but de préparer des réponses à des préoccupations civiques urgentes, comme le présent culturel de l’immigration, ou encore l’avenir de l’interculturalité en France, et ainsi faire face aux défis artistiques lancés aux musiciens français par la World Music planétaire. Claude Sicre

animations gratuites dans la cour avec tables et chaises + restauration et buvette

Des animations de danses, de musiques et de chants proposées par les associations bénévoles

La cinémathèque de Toulouse 69,rue du Taur 31000 69, rue du Taur 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T14:00:00 2021-06-25T22:00:00;2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T22:00:00;2021-06-27T12:00:00 2021-06-27T22:00:00