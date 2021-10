ANIMATIONS CULTURELLES : DE NOUVELLES RÈGLES D’ACCUEIL Médiathèque José Cabanis, 1 septembre 2020, Toulouse.

Après plusieurs mois de suspension de l’offre d’animations culturelles dans les bibliothèques en raison de l’épidémie de Covid 19, notre programmation reprend enfin. Malheureusement, l’actualité sanitaire nous contraint à annuler ou apporter des modifications (lieu, durée…) des animations. N’hésitez pas à vérifier dans l’agenda en ligne qui est mis à jour au fur et à mesure. Notez également que certaines animations nécessitent le retrait d’un ticket d’entrée 1/2h avant. La mention figure alors sur la page de l’animation dans l’agenda en ligne Si ces mesures – étroitement liées à l’évolution de la situation sanitaire – sont à mettre au conditionnel, voilà tout de même ce à quoi on pourrait s’attendre. RECOMMANDATIONS SANITAIRES Le port du masque sera obligatoire pour entrer dans les espaces de la bibliothèque. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition pour accéder à toutes les animations. Un affichage détaillant les consignes sanitaires sera prévu. MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE Pour faire respecter les règles de distanciation sociale lors de ces événements, le nombre de places disponibles pourra être limité. Des jauges de capacité pourront être définies dans les lieux fermés et des sièges condamnés ou retirés. Le nombre de places sera alors affiché à l’entrée des espaces et le personnel de la bibliothèque veillera à ce que le nombre de participants ne dépasse pas la limite prévue. Le personnel des bibliothèques se réserve la possibilité d’intervenir sur le placement du public. Pour certains événements, une réservation pourra également être demandée afin d’éviter les effets d’attroupement. L’ouverture des salles d’animations pourra aussi être anticipée pour éviter les attroupements devant les espaces. Pour les expositions, si cela est nécessaire, un sens de circulation pourra être imposé pour la visite. DES RESTRICTIONS ÉVOLUTIVES Notre objectif est de rétablir, dans les meilleurs conditions, une offre d’animations culturelles riche, diversifiée et accessible au plus grand nombre. Bien sûr, en fonction des changements de directives nationales, ces règles de fonctionnement sont susceptibles d’être modifiées. Elles pourront être renforcées, assouplies voire abandonnées. Le personnel des bibliothèques aura ainsi autorité pour adapter et déterminer les modalités d’accueil du public en fonction de la configuration des lieux, des contraintes techniques et de l’évolution des recommandations liées à la situation sanitaire.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse



