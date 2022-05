Animations culturelles à Locquirec Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: 29241

Locquirec 29241 Visites guidées de l’église, randonnées patrimoniales, circuits à destination des enfants, … Durant les deux mois d’été, une animatrice culturelle vous propose différentes animations autour du patrimoine culturel et naturel de la commune.

