Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Dans le cadre du calendrier de l’Union Cycliste Internationale VTT 2022, Lourdes accueille la première manche de la Coupe du Monde de VTT descente. A cette occasion, de nombreuses animations auront lieu sur le paddock et en ville ! > Vendredi 25 :

– Journée des écoles

– X-sports Shows > Samedi 26 :

– Déco X-Pression : live painting

– Fabrication de sculptures à la tronçonneuse en live

– Apéro COMMENCAL après les qualifications

– 17H30-20H Paddock, groupe ISIS en Live

– Soirée Coupe du Monde place du Champs Commun en centre ville avec le Sound System RED BULL

– X-sports shows > Dimanche 27 :

– Déco X-Pression : live painting

– X-sports shows

– Fabrication de sculptures à la tronçonneuse en live

– Apres le Podium, Musique avec le groupe BAD NEWS en live

– Soirée des bénévoles avec BAD NEWS et Sound System RED BULL +33 5 62 42 77 40 LOURDES 59 avenue Francis Lagardère Lourdes

