Animations, concerts et spectacles au Bar à teurtous à Arçais Le Bar à Teurtous Arçais, jeudi 4 avril 2024.

Retrouvez le programme d’avril du Bar à teurtous d’Arçais.

Plusieurs animations, concerts et spectacles auront lieu durant ce mois d’avril.

04/04 de 20h30 à 23h: Veillé Trad’

10/04 à 15h: Sophrologie et Relaxation

10/04 à 20h Rencontre musicale

12/04 à 20h47: Sukh Mahal (Indians free music)

13/04 à 20h47: No Confiture (Chanson francophone)

14/04 à 17h: Café philo

24/04 à 15h: Sophrologie et Relaxation

27/04 à 20h47: Juan Manuel Vazquez (Chanson de la America morena)

Plus d’info sur www.facebook.com/a.teurtous .

Le Bar à Teurtous 20 Rue du Marais

Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

