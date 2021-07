Animations Coeur de ville, 19 septembre 2021, Saint-Orens-de-Gameville.

Coeur de ville, le dimanche 19 septembre à 15:00

Pour la sixième année consécutive, la ville de Saint-Orens participe aux Journées européennes du patrimoine autour du thème « patrimoine pour tous ». La direction culturelle vous invite à une journée conviviale autour de l’histoire de la ville. À partir de 15h : Balade interactive à travers « la mémoire des murs » ! L’association La Trame et la commune ont souhaité réactiver le projet ébauché en octobre dernier, par l’installation complétée d’un dispositif original de visite commentée de notre commune. Exploration et redécouverte de la commune à la recherche du temps passé. Au printemps 2020, La Trame a collecté différents témoignages et images d’archives qui surgiront sur smartphone ou tablette « au contact » de QR code disposés le long d’un circuit. Ici ce sont des habitants qui racontent. Ceux qui ont connu le village de 800 âmes… Le dispositif restera installé jusqu’au mois de décembre. 17h30 : Vernissage/inauguration de l’exposition hors les murs présentée par l’association EPSO avec pour thème « Instant de vie ». Vingt œuvres vont être regroupées dans cette exposition collective pour rendre hommage à la vie, à l’humain, à la joie. 18h : Un concert du groupe « Nous c’est Nougaro » nous embarquera dans le monde de Claude et clôturera en émotion et en plaisir cette journée chargée en patrimoine. 19 septembre 2021 à partir de 15h Cœur de ville Une manifestation gratuite proposée par la Direction des Affaires culturelles : 05 61 39 56 69

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Prévoir : Smartphone ou tablette avec une connexion à internet et une paire d’oreillettes

La ville de Saint-Orens participe aux Journées européennes du patrimoine en proposant de découvrir l’histoire de la ville (balade interactive – concert).

Coeur de ville Rue du centre 31650, Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne



