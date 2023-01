ANIMATIONS CITROUILLES – ATELIERS ENFANT ET BALADE CONTÉE Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Catégories d’Évènement: Colombiers-du-Plessis

Mayenne

ANIMATIONS CITROUILLES – ATELIERS ENFANT ET BALADE CONTÉE Colombiers-du-Plessis, 15 octobre 2023, Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis. ANIMATIONS CITROUILLES – ATELIERS ENFANT ET BALADE CONTÉE Les Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis Mayenne Les Mézerais Les Jardins des Renaudies

2023-10-15 – 2023-10-15

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies

Colombiers-du-Plessis

Mayenne Colombiers-du-Plessis 3 EUR Animations citrouilles aux Jardins des Renaudies : Ateliers Décoration de citrouilles aux Jardins à partir de 3 ans à 14h00 et à 16h45 (environ 1h-1h30) . Tarifs inclus dans l’entrée aux Jardins (tarifs habituels). Réservation conseillée. Balade contée pour tous à 15h30, avec Dame Citrouille qui vous racontera ses histoires de conteuse. Marché de citrouilles et décors dans les jardins. Les animations autour des citrouilles se poursuivent. Au programme :ateliers enfant et balade contée pour tous contact@jardinsdesrenaudies.fr +33 2 43 08 02 08 http://www.jardinsdesrenaudies.fr/ Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis

dernière mise à jour : 2023-01-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Colombiers-du-Plessis, Mayenne Autres Lieu Colombiers-du-Plessis Adresse Colombiers-du-Plessis Mayenne Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Ville Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis lieuville Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Departement Mayenne

Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombiers-du-plessis-colombiers-du-plessis/

ANIMATIONS CITROUILLES – ATELIERS ENFANT ET BALADE CONTÉE Colombiers-du-Plessis 2023-10-15 was last modified: by ANIMATIONS CITROUILLES – ATELIERS ENFANT ET BALADE CONTÉE Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis 15 octobre 2023 Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis, Mayenne Les Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis Mayenne mayenne

Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Mayenne