ANIMATIONS CITROUILLES – ATELIERS ENFANT ET BALADE CONTÉE

ANIMATIONS CITROUILLES – ATELIERS ENFANT ET BALADE CONTÉE, 16 octobre 2022, . ANIMATIONS CITROUILLES – ATELIERS ENFANT ET BALADE CONTÉE

2022-10-16 – 2022-10-16 Animations citrouilles aux Jardins des Renaudies : Ateliers Décoration de citrouilles aux Jardins à partir de 3 ans à 14h00 et à 16h45 (environ 1h-1h30) . Tarifs inclus dans l’entrée aux Jardins (tarifs habituels). Réservation conseillée. Balade contée pour tous à 15h30, avec Dame Citrouille qui vous racontera ses histoires de conteuse. Marché de citrouilles et décors dans les jardins. Les animations autour des citrouilles se poursuivent. Au programme :ateliers enfant et balade contée pour tous Animations citrouilles aux Jardins des Renaudies : Ateliers Décoration de citrouilles aux Jardins à partir de 3 ans à 14h00 et à 16h45 (environ 1h-1h30) . Tarifs inclus dans l’entrée aux Jardins (tarifs habituels). Réservation conseillée. Balade contée pour tous à 15h30, avec Dame Citrouille qui vous racontera ses histoires de conteuse. Marché de citrouilles et décors dans les jardins. dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville