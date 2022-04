Animations Cap Sciences Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

**Escape Game Héros H2O :** vous devez absolument réparer l’électrovanne de vidange de l’aquarium d’un labo de sciences qui est bloqué en position ouverte, avant que le pauvre esturgeon qui s’y trouve n’ait plus d’eau ! _Gratuit, réservation sur place à la Médiathèque._ **Le Bureau des enquêtes :** chaque après midi, rencontrez un chercheur. Devinez sur quoi porte sa recherche à l’aide des trois objets qu’il aura rapportés. _Gratuit, sans réservation._ Dans le cadre de Quartier libre, Cap Sciences vous propose deux activités sur la semaine. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

