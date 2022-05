Animations bretonnes

2022-07-04 18:30:00 – 2022-07-04 À l’occasion du marché nocturne, le cercle celtique Pleon Pavenn de Plonéour-Lanvern vous propose démonstrations de danses bretonnes, initiations à la danse et présentations de costumes. À l’occasion du marché nocturne, le cercle celtique Pleon Pavenn de Plonéour-Lanvern vous propose démonstrations de danses bretonnes, initiations à la danse et présentations de costumes. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

