ANIMATIONS, BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

ANIMATIONS, BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE Pontchâteau, 13 juillet 2022, Pontchâteau. ANIMATIONS, BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE

Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13 19:00:00 Pontchâteau

Loire-Atlantique Pontchâteau Dj set à 19h , feu d’artifice à 23h, buvette et restauration sur place.

Organisateur : OMS et ville de Pont-Château otsi@cc-paysdepontchateau.fr +33 2 40 01 40 10 Dj set à 19h , feu d’artifice à 23h, buvette et restauration sur place.

Organisateur : OMS et ville de Pont-Château Pontchâteau

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pontchateau Autres Lieu Pontchâteau Adresse Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique Ville Pontchâteau lieuville Pontchâteau Departement Loire-Atlantique

Pontchâteau Pontchâteau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontchateau/

ANIMATIONS, BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE Pontchâteau 2022-07-13 was last modified: by ANIMATIONS, BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE Pontchâteau Pontchâteau 13 juillet 2022 Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

Pontchâteau Loire-Atlantique