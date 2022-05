ANIMATIONS AUX JARDINS UNE FIGUE DANS LE POIRIER Girmont-Val-d’Ajol, 9 juillet 2022, Girmont-Val-d'Ajol.

2022-07-09 14:30:00 – 2022-07-09 16:00:00

Girmont-Val-d’Ajol 88340

12 EUR

À la fois Jardin paysagé et forêt comestible, Une Figue dans le Poirier est une recherche d’équilibre entre l’esthétique à l’anglaise, l’esprit japonisant, la beauté sauvage des paysages naturels, l’art contemporain & la permaculture. Avec Lilian, explorez ce jardin-forêt d’1ha en pleine croissance situé à 640m d’altitude, composé de plus de 500 végétaux rares et comestibles des 5 continents.

Samedi 9 juillet : « La Permaculture, l’art de redevenir autonome »

Samedi 23 juillet : « La gestion de l’eau au jardin »

Samedi 13 août : « Animaux et plantes invasives : alliés ou ennemis du jardinier ? »

Samedi 20 août : « Plantes et arbres exotiques en montagne : c’est possible ! »

Limité à 15 places, inscriptions au 03.29.62.23.70

