Animations autour du patrimoine à la Mothe-Chandeniers Château de la Mothe-Chandeniers, 18 septembre 2021, Les Trois-Moutiers.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Mothe-Chandeniers

### En plus de la visite d’un château de conte de fées aux milles visages, vous pourrez profiter d’animations assurées par la compagnie A Tours de Rôles, pour petits et grands. Le château de la Mothe-Chandeniers vous invite à venir partager une journée inédite et conviviale ! Sur la journée : – Animations musicales – Atelier Herboristerie – Atelier Tir à l’arc Le dimanche 19 septembre, l’auteur et l’éditrice du livre de la Mothe-Chandeniers seront présents pour dédicacer les ouvrages. Vous pourrez profiter d’une visite libre en parcourant les différents panneaux de médiations du parcours ou d’une visite guidée le samedi et le dimanche à 15h. Pour les plus petits, un livret ludique est disponible à la boutique du château pour faire la visite autour de différents jeux, charades et coloriages. Vous pourrez également vous restaurer sur place grâce au food truck Chez Nana qui proposera des burgers artisanaux et locaux avec des frites maisons. Burger classic : pain burger brioché, steak haché de bœuf 120g, oignons confits, fromage Tomme de vache bio, légumes de saison (tomates), salade verte, sauce burger . Burger Végétarien : pain brioché, fromage de vache bio, galette de pomme de terre, légumes de saison (tomate,oignons rouges, courgettes), salade verte. Le menu burger + frites est à 13.50€. Le burger seul à 11€. En plus de la restauration, vous pourrez étancher votre soif à la buvette du château. Vous dégusterez ces bons produits avec une magnifique vue sur le château !

Tarif plein 18-59 ans 7.50€. Tarif réduit (étudiants, +60ans, -18ans, chômage, Pass Edu, PMR) 5.50€/ 5.25€ par personne. Pass famille (2 adultes et 2 enfants) 6.50€. Tarif groupe (options) 5.00€. Livret ludique 5-10 ans.

En plus de la visite d’un château de conte de fées aux milles visages, vous pourrez profiter d’animations assurées par la compagnie A Tours de Rôles, pour petits et grands.

Château de la Mothe-Chandeniers 4 route de roiffé, 86120 Les Trois-Moutiers Les Trois-Moutiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00