Dans le cadre de l’exposition Autour du livre à l’espace culturel, des animations vous sont proposées le 16 octobre à partir de 14 h 00 avec pour invités d’honneur Jean-Luc Pion et Vincent Dubourg, artistes/illustrateurs (dédicaces jusqu’à 17 h 30). Au programme : 15 h, conte pour enfants avec Colette Baron ; performance artistique (peinture/lecture) avec Stéphanie Manzano et Elisabetha Riganti (salle de la mairie) ; atelier ludique, bourse aux livres. A voir également du matériel de typographie prêté par les imprimeries Giennoises. Animations dans le cadre de l’exposition Autour du livre à l’espace culturel à Châtillon-sur-Loire. Invitation d’artistes/illustrateurs : Jean-Luc Pion et Vincent Dubourg. Espace culturel 8 Rue Georges Clemenceau, Gien Gien

