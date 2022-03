Animations autour du changement climatique au Parc de l’Hermitage Saint-Roch Jardin de l’Hermitage Saint Roch, 5 juin 2022, Arc-en-Barrois.

Jardin de l’Hermitage Saint Roch, le dimanche 5 juin à 10:00

Dominant la vallée de l’Aujon, l’Hermitage St Roch est enchassé dans un parc de 1.5ha , dans la mythique forêt d’Arc en Barrois. Deux allées de tilleuls bicentenaires accueillent les visiteurs et mènent au verger conservatoire et au rucher . Un parcours de nichoirs informe sur les oiseaux les plus coutumiers du lieu. Un potager recèle entre autres, des variétés anciennes, ainsi qu’un petit jardin d’herbes aromatiques et médicinales dédié à Hildegarde von Bingen. Des moutons Shropshire ont remplacé avantageusement la tonte mécanique. Pour les Rendez vous aux Jardins, une visite guidée sur la thématique de la permaculture sera proposée, ainsi qu’un vide-dressing à l’attention spéciale du public féminin ; des informations seront transmises sur la création et le devenir des fibres végétales utilisées dans l’habillement. Boissons et petite restauration cuite dans notre four à bois assurées contre modeste participation.

2€, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

Visite guidée autour de la permaculture et vide-dressing à vertu écologique.

Jardin de l’Hermitage Saint Roch 6 chemin du calvaire 52210 Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne



