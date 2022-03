Animations autour du Boudin Noir Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Animations autour du Boudin Noir Mortagne-au-Perche, 16 mars 2022, Mortagne-au-Perche. Animations autour du Boudin Noir Mortagne-au-Perche

2022-03-16 – 2022-03-20

Mortagne-au-Perche Orne En 2022, même si la foire n’a pas lieu, on mangera du boudin ! Le boudin noir est à la fête.

Boudin froid ou grillé sur place. Plats et menus à emporter, à commander, à déguster du 16 au 20 mars. Samedi 19 mars – sur le marché de Mortagne-au-Perche – jusqu’à 13h

– Stands de vente de boudin noir, charcuteries Defrocourt et Merel

– Stands de vente de boudin noir & grill – boudin juste grillé, charcuteries Au roi du Boudin et Herrero

– Fabrication de boudin noir en direct avec Jean-Claude Hameau & la confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin

– Animation musicale avec les Boudingues En 2022, même si la foire n’a pas lieu, on mangera du boudin ! Le boudin noir est à la fête.

Boudin froid ou grillé sur place. Plats et menus à emporter, à commander, à déguster du 16 au 20 mars. Samedi 19 mars – sur le marché de Mortagne-au-Perche… contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37 En 2022, même si la foire n’a pas lieu, on mangera du boudin ! Le boudin noir est à la fête.

Boudin froid ou grillé sur place. Plats et menus à emporter, à commander, à déguster du 16 au 20 mars. Samedi 19 mars – sur le marché de Mortagne-au-Perche – jusqu’à 13h

– Stands de vente de boudin noir, charcuteries Defrocourt et Merel

– Stands de vente de boudin noir & grill – boudin juste grillé, charcuteries Au roi du Boudin et Herrero

– Fabrication de boudin noir en direct avec Jean-Claude Hameau & la confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin

– Animation musicale avec les Boudingues Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche lieuville Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

Animations autour du Boudin Noir Mortagne-au-Perche 2022-03-16 was last modified: by Animations autour du Boudin Noir Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 16 mars 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne